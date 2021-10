Hemmniss Bürokratie? : Heiße Debatte über volle Windeln im Stadtrat

Püttlingen In Püttlinger Stadtrat wurde heiß darüber diskutiert, ob es künftig einen Windelzuschuss für Familien mit Babys und Kleinkindern geben soll oder nicht. Sicher ist, der bürokratische Aufwadn ist groß.

Ist die Windel voll und schwer, dann muss rasch 'ne neue her: Allerdings füllen volle Windeln auch schnell die Mülltonne, weswegen man sich im Püttlinger Stadtrat schon vor Jahr und Tag Gedanken darüber machte, ob es nicht angebracht sei, Eltern von Wickelkindern und auch von Inkontinenz betroffenen Menschen durch einen kleinen Zuschuss zu den Entsorgungsgebühren zu entlasten. Das führte damals allerdings nur indirekt zu einem kaum genutzten Ergebnis: In Püttlingen hatte es 2011 sogar eine Demonstration von etwa 100 Personen gegeben, organisiert von der eigens gegründeten Bürgerinitiative „Hand in Hand“, die von der Stadt entsprechende Zuschüsse forderte. Doch letztlich sagte der Stadtrat damals aus Kostengründen „Nein“. Der Kinderschutzbund Püttlingen sprang – nur für Eltern – in die Bresche und gewährt unter bestimmten Bedingungen 25 Euro pro Jahr, was aber in den vergangenen Jahren kaum beantragt wurde.