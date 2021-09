Unfall zwischen Püttlingen und Riegelsberg : Frau schwer verletzt: Pferd wirft Reiterin ab und rennt auf die Straße

Püttlingen/Riegelsberg Auf der L 269 zwischen Püttlingen und Riegelsberg ist am Freitagabend ein Pferd gegen ein Auto gelaufen. Zuvor wurde eine Reiterin abgeworfen und schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend (17. September) zwischen Püttlingen und Riegelsberg: Der Fahrer (55) eines dunkelgrauen VW Golf Kombi aus dem Regionalverband Saarbrücken ist gegen 19.45 Uhr auf der L 269 aus Richtung Püttlingen kommend in Richtung Riegelsberg unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Sommerbergstraße kommt plötzlich ein herrenloses Pferd aus einem Waldweg galoppiert.