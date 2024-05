Nicht lecker Chlor im Püttlinger Trinkwasser, aber keine Gefahr

Püttlingen · Am Donnerstagnachmittag, 17.11 Uhr, kam über die Zivil- und Katastrophenschutz-Warnapp „Katwarn“ der Hinweis auf eine Belastung des Trinkwassers im Stadtteil Püttlingen: Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes habe „mikrobiologische Auffälligkeiten“ festgestellt, weswegen dem Wasser Chlor zugesetzt werde – was man denn auch am Leitungswasser riechen konnte.

31.05.2024 , 14:31 Uhr

Trinkwasser mit Chlorgeschmack inPüttlingen. Foto: dpa/Patrick Pleul