Trotz schlechter Krebs-Diagnose Wie es Monika Ludigs aus Püttlingen gelingt, immer weiter zu kämpfen

In dem Drei-Generationen-Haus, in dem Monika Ludigs in Püttlingen-Köllerbach wohnt, ist immer etwas los. Gegen Ende unseres Besuchs dreht sich alles ums Essen: Während die Enkelkinder Leni und Ella darüber diskutieren, was mit dem letzten Muffin geschieht, schmiert sich Ehemann Francesco ein Brot. Und der nette Nachbar bringt zwei frisch geerntete Gurken vorbei.