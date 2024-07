Auf dem Hundsberg Diese Kapelle wurde mit „Manneskraft“ gebaut

Die katholische Kirche und privates Engagement haben dafür gesorgt, dass die Püttlinger Marienkapelle wieder adrett übers Köllertal schaut. „Marienkapelle erstrahlt in neuem Glanz“ ist denn auch das Motto der Andacht mit anschließendem Umtrunk am kommenden Sonntag – natürlich in und an der Kapelle.