Vier Stolpersteine für Püttlingen – Teil 2 Eine „Heilanstalt“ war ihr Verhängnis – der tragische Tod der Püttlingerin Maria Irene Rink

. Im Rahmen des durch den Kölner Künstler Gunter Demnig ins Leben gerufene Projekt „Stolpersteine für die Opfer des Nazi-Regimes“ sind auch in Püttlingen – am 20. September – Steine für vier Euthanasie-Opfer verlegt worden – dank der Bürgerinitiative „Erinnerungsarbeit Püttlingen“ Wir stellen die vier Leidensgeschichten vor – heute, in Teil 2, die Geschichte von Maria Irene Rink. Die Mutter von sechs Kindern geriet nach einer Kropf-Operation in die Mühlen der „Rassenhygiene“-Hysterie und wurde im Alter von 44 Jahren ermordet. Ihr Urenkel Jochen Utter sowie Enkelin Gabriele und Enkel Gerhard Utter rekonstruierten mit Hilfe der Projektgruppe „Erinnerungsarbeit Püttlingen“ das Schicksal ihrer Vorfahrin.