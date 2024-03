Püttlingen Im Mittelpunkt Püttlingns Sport-Nachwuchs

Vielleicht darf man hier von einer gelungenen Wiedergeburt sprechen. Denn das Ehren junger Nachwuchssportlerinnen und -sportler aus Püttlinger Vereinen hatte es zwar schon gegeben, war aber in den vergangenen Jahren etwas eingeschlafen. Jetzt schien es fast, als habe man in den Vereinen auf die Wiederbelebung in diesem großen Rahmen gewartet, denn beim Neustart am Dienstagabend war die Stadthalle knackevoll. Durchs Programm führte Dirk Bach alias „DJ D Creek“ von Radio Püttlingen.