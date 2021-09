Ausschuss kassiert Gemeinderatsbeschluss : Doch kein Exempel gegen „wildes Bauen“

Nach langer Diskussion hatte der Püttlinger Stadtrat ein Exempel statuiert und einem privaten Projekt in Köllerbach die nachträgliche Genehmigung verweigert. Der zuständige Ausschuss hat jetzt allerding die Verweigerung verweigert. Doch es gibt Gründe.

So schnell kann’s gehen: Am 10. Juli berichteten wir davon , dass der Püttlinger Stadtrat, um ein Exempel zu statuieren, ein privates und zu groß geratenes Bauprojekt nicht nachträglich genehmigte – und jetzt ist das Projekt ... doch genehmigt, jedenfalls vorläufig.

Wiederholt war es im Stadtrat ein ausführlich diskutiertes Thema, dass etwa Anbauten in Gärten erst durch nachträgliche Bauanträge „legalisiert“ werden sollten. In besagtem Fall ging es um eine der Freizeitgestaltung dienende Anlage in einem Privatgarten in Köllerbach, die deutlich größer als genehmigt erweitert wurde, zudem wurde der abschüssige Garten höher als erlaubt aufgeschüttet. Letztlich wurde, nach langer Beratung, einer nachträglichen Genehmigung mit 13 zu zwölf Stimmen – bei vier Enthaltungen – die Zustimmung versagt.