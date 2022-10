Starkregen-Schäden im Zaum halten : Püttlinger Bürger gefragt: Konzept gegen Hochwasser

Die Stadt Püttlingen will mit Bürgerbeteiligung ein Konzept erstellen, um künftigem Starkregen den Schrecken zu nehmen. Das Foto zeigt ein Hochwasser in der Stadt am 6. Juni 2010. Foto: Simon Mario Avenia

Püttlingen Die Stadt Püttlingen erarbeitet ein Vorsorgekonzept gegen Hochwasser und Starkregen – „im Auftrag und in Kooperation mit dem Stadtrat, den Fachbehörden, Helfern der Freiwilligen Feuerwehr sowie durch aktive Beteiligung der Bevölkerung“, so die Mitteilung der Stadtverwaltung.

Das Ingenieurbüro Reihsner Part GmbB aus Wittlich sorgt für fachliche Unterstützung. Ein zentraler Baustein sei die Beteiligung der Bevölkerung: „Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre Erfahrungen, Eindrücke und auch Vorschläge in das Konzept einzubringen.“ Im Frühjahr soll es in jedem Stadtteil Ortsbegehungen und Bürgerworkshops geben. Öffentliche Auftaktveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium ist am Dienstag, 18. Oktober, 18.30 Uhr, in der Stadthalle am Burgplatz.