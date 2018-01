Püttlingen: Betrunkene kommt mit Auto Polizei gefährlich nahe

Polizei musste auf Bürgersteig ausweichen

Am Donnerstagabend haben Völklinger Polizisten in der Püttlinger Köllertalstraße einen Ford Fiesta mit SLS-Kennzeichen erspäht. Das Fahrzeug kam den Beamten zuvor in Höhe einer Kurve der Köllertalstraße entgegen. Die 51-jährige Fahrerin geriet dabei mit ihrem Fahrzeug so weit auf die Gegenfahrbahn, dass die Beamten mit dem Funkstreifenwagen auf den Bürgersteig ausweichen mussten, um einen Zusammenprall zu verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, „dass die Frau stark alkoholisiert war“, so der Polizeibericht. Die Frau musste zur Blutprobe, den Führerschein ist sie zumindest vorerst los.

(mr)