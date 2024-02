Aus der wunderbaren Welt der DIn-Normen Wenn es Licht wird in Püttlingen – oder nicht?

Wer unzufrieden ist mit der Ausleuchtung seines Schreibtisches, der kauft sich eine Schreibtischlampe, stellt sie auf – fertig. Mit Straßenlaternen ist das nicht ganz so einfach, konnte man im Püttlinger Stadtrat erfahren. Dort hatte eine Bürgerin mit Blick auf Senioren angeregt, in der Stadtmitte von der Sparkasse in Richtung Rathaus einen Zebrastreifen über den Rathausplatz anzulegen. Bürgermeisterin Denise Klein (SPD) stimmte dem zu, denn auch die Stadtverwaltung hätte dort gerne einen Fußgängerüberweg. Ein solcher Zebrastreifen muss aber fast immer, so will es das Gesetzt, beleuchtet sein – und das nach bestimmten Normen.