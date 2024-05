Protest gegen neuen Container-Standort in Püttlingen „Wir sind empört über die Verunstaltung unserer schönen Dorfmitte“

Es gebe, sgane Anwohner, Alternativen: Das Braunglas müsse man ja schon runter nach Köllerbach bringen. Wenn man jetzt noch den Papiercontainer wegnimmt – zu Hause habe ja jeder Altpapier-Tonnen – würde der alte Platz vollkommen für die beiden Glascontainer ausreichen, und man sei den Schandfleck in der schönen Dorfmitte wieder los. „Herchenbach hat ja schon einmal mit Erfolg am Wettbewerb ‚Unser Dorf soll schöner werden’ teilgenommen,“ sagt Karl Klein, „aber mit den Dingern im Zentrum bräuchten wir uns gar nicht mehr bewerben.“ Eine Unterschriftenaktion sei bereits im Gange. Und in der Einwohnerfragestunde zur Sitzung des Püttlinger Stadtrates kommenden Mittwoch, 17. April, 17 Uhr, in der Stadthalle wollen die Herchenbacher Bürger ihrem Ärger Luft machen. Zudem ist bereits am kommenden Montag, 15. April, 17 Uhr, eine Demonstration vor den Containern geplant.