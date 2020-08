Profilgottesdienst in Liebfrauen : Christen tanken in Püttlingen Kraft für den Alltag

Regionalverband „Alles zählt“ heißt ein Profilgottesdienst in der Püttlinger Liebfrauenkirche. Vor dem Ende der Ferien geht es noch einmal darum, Kraft zu tanken und einen Blick in die Zukunft zu wagen.

Die Planungsteams im Dekanat Völklingen bieten am Sonntag, 16. August, 10.30 Uhr einen Profilgottesdienst in der Püttlinger Liebfrauenkirche unter dem Thema „Alles zählt“. Danach ist um das Liebfrauen-Ensemble in Püttlingen eine Begegnungsmöglichkeit mit Getränken und einem kleinen Imbiss unter Einhaltung der Corona-Regeln. Das Treffen soll die Möglichkeit bieten, gemeinsam einen Blick in die Zukunft zu wagen und Kraft zu tanken.