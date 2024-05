Polizeibericht Böswillig sechs Autos in Köllerbach beschädigt

Köllerbach · Unbekannte Täter haben böswillig sechs Fahrzeuge in der Köllerbacher Arndtstraße zerkratzt. Wie die Polizei berichtet, kam es zwischen Samstag, 4. Mai, 18.30 Uhr und Sonntag, 10 Uhr zu der Tat. Die Fahrzeuge waren am linken Fahrbahnrand abgestellt und wurden jeweils an der linken Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand, möglicherweise einem Schlüssel, beschädigt.

06.05.2024 , 13:37 Uhr

