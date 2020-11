Geparktes Auto gerammt : Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Köllerbach. Foto: dpa/Fabian Strauch

Köllerbach Die Polizei sucht einen unbekannten Autofahrer, der in Köllerbach an diesem Mittwoch, 18. November, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr in der Hauptstraße einen dort geparkten grauen Ford Focus beschädigt hat.

Der Verursacher des Unfalls machte sich nach Angaben Ermittler aus dem Staub.