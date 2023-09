Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Püttlingen Ein Mann verschwindet im Boden

Ausnahmezustand herrschte am Dienstagvormittag in Püttlingen: Mitten in der Stadt im Stadtpark, nicht weit vom Burgplatz mit seinen Einkaufsmärkten, hatten Jugendliche beobachtet, wie ein offenbar verwirrter Mann im Bereich eines Kinderspielplatzes einen Kanaldeckel öffnete. Dann ist der etwa 1,80 Meter große Mann hinuntergestiegen und nicht mehr aufgetaucht. Freiwillige Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten an. Sofort stiegen Retter in das Rohr hinab, um nach dem Mann zu suchen. Dabei trugen sie schweren Atemschutz, weil nicht ausgeschlossen war, dass sich im Kanal giftige Gase gesammelt hatten. Doch von dem Mann war nichts zu sehen.