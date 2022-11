Püttlingen : Angriff auf Pferd, Stute verblutet

Püttlingen Entsprechend der vorgefundenen Spuren geht die Polizei davon aus, dass ein unbekannter Täter im Püttlinger Stadtteil Köllerbach ein Pferd angegriffen und dadurch letztlich getötet hat. Die Tat ereignete sich am Samstag oder Sonntag auf dem Pferdehof am Ende der Rittenhofer Straße.

„Die Pferdehalterin hatte die Stute am Sonntagmittag um 12 Uhr auf der Pferdekoppel verendet vorgefunden. Am linken Halsbereich befand sich eine zirka drei Zentimeter breite Wunde“, heißt es im Polizeibericht, „nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Pferd an der Futterstation angegriffen“, dann bockte das Pferd dort auf „und verletzte sich am Vorderlauf. Im Anschluss bewegte sich das Tier weiter über die Koppel und fiel letztendlich aufgrund des Blutverlustes um.“