Köllerbach : Einbrecher erbeutet Zigaretten aus Supermarkt

Die Polizei will wissen, ob es nach einem Supermarkt-Einbruch in Köllerbach Zeugen gibt (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Köllerbach Die Polizei sucht Zeugen eines Supermarkt-Einbruchs. Tatwerkzeug: ein Pflasterstein.

(red) Mit einem Pflasterstein hat ein Einbrecher ein Loch in eine Scheibe des Köllertaler Supermarktes an der Fresagrandinariastraße geworfen. Der bislang unbekannte Täter drang am Freitag gegen 3 Uhr durch das Loch in den Verkaufsraum ein und stahl Tabakwaren. Der für den Einbruch verwendete Stein stammt von einer nahe gelegenen Baustelle. Nach der Tat flüchtete der Einbrecher zu Fuß Richtung Püttlingen. Um ihn zu erwischen, benötigt die Polizei Hinweise von Zeugen.