Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der am Dienstag gegen 14 Uhr einen Unfall verursacht hat und flüchtete. Der Fahrer nahm einem VW Golf in Köllerbach die Vorfahrt, als er von der Friedhofstraße nach links in die Sprenger Straße abbog. Von red