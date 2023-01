Frau im Nebenzimmer bemerkte nichts vom Einbruch : Bewaffneter Einbrecher war in Püttlingen unterwegs

Püttlingen „Amtsbekannter“ 44-Jähriger hatte auch Drogen dabei, musste aber nach der Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Ein Einbrecher ist gegen 8 Uhr am Dienstagmorgen in ein Mehrparteienhaus in der Saarbrücker Straße in Püttlingen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, drückte der Mann auf der Rückseite des Hauses eine unverschlossene Balkontür auf und drang in die dahinter liegende Wohnung ein. Er bemerkte allerdings nicht, dass er dabei von einem Anwohner beobachtet wurde, der die Polizei informierte.