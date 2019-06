Unfall in Köllerbach : Betrunkener Radfahrer (65) stürzt auf den Kopf

Püttlingen-Köllerbach Mit einer Radfahrt im Vollrausch hat sich ein 65 Jahre alter Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingehandelt. Den Unfallermittlern von der Polizei zufolge stürzte er am Samstag gegen 4 Uhr in der Mühlenstraße vor dem Anwesen Nummer 36, als er von der Fahrbahn auf den Gehweg radeln wollte Der Mann erlitt bei dem Sturz Schürfwunden am Kopf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red