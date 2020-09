Püttlingen : Fahrerin im Drogenrausch – und der Beifahrer auch

Cannabisblüten wie auf unserem Symbolbild fand die Polizei während einer Verkehrskontrolle in Püttlingen bei einem Beifahrer (25). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Püttlingen (red) Wer länger in Schlangenlinien unterwegs ist, zieht unweigerlich die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Das musste eine 38-Jährige erfahren, als sie am Dienstag gegen 1 Uhr in Püttlingen auf der Bengeser Straße das Stoppsignal eines Streifenwagens sah.