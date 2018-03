später lesen Wer hat’s gesehen? Polizei ermittelt nach Unfallflucht FOTO: Friso Gentsch / dpa FOTO: Friso Gentsch / dpa Teilen

Eine Unfallflucht in Köllerbach beschäftigt die Polizei. Wie die Beamten mitteilen, beschädigte ein Autofahrer am Dienstag gegen 20.50 Uhr in der Sommerbergstraße 80 den linken Außenspiegel eines geparkten BMW 530 D und fuhr danach weiter, ohne sich um den Schaden von 800 Euro zu kümmern.