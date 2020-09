Autodiebe schlagen in Püttlingen zu : Schon wieder ein teurer BMW geklaut

Autodiebe schlagen in Püttlingen zu

Die Polizei sucht Zeugen von Autodiebstählen in Püttlingen und Saarlouis. Dort wurden jeweils teure Fahrzeuge der Marke BMW gestohlen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Püttlingen Die Polizei ermittelt im zweiten Fall binnen kurzer Zeit, bei dem es Autodiebe auf einen teuren BMW abgesehen haben. Nach Saarlouis ist diesmal Püttlingen betroffen.

Die Polizei sucht Zeugen eines erneuten Diebstahls eines hochwertigen Fahrzeugs. Diesmal ist Püttlingen betroffen. Wie die Ermittler mitteilen, wurde zwischen Sonntag, 20. September, 19 Uhr, und Montag, 21. September, 7 Uhr, ein alpinweißer BMW X5 M50D mit dem Kennzeichen SB-RE 190 in der Von-der-Heyd-Straße gestohlen.

Zeugen, die zu der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt oder andere Auffälligkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06 81) 9 62 21 33 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Zwischen Mittwoch, 16. September, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 17. September, 3.33 Uhr, war in Saarlouis ebenfalls ein hochwertiger BMW gestohlen worden. Der lamborghinigraue BMW M3 mit dem Kennzeichen SLS-DT 1 war in der Altforweilerstraße abgestellt. Auch in diesem Fall bittet der Kriminaldauerdienst um Hinweise.