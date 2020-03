„Peterchens Mondfahrt“ auf der Bühne : Gasthaus Schmeer wird Weltraumbahnhof

Püttlingen Nachwuchs der Neuen Volksbühne Püttlingen zeigt „Peterchens Mondfahrt“. Wir besuchten eine Probe.

Wenn sich am Sonntag, 22. März, der Vorhang zur Premierenvorstellung von „Peterchens Mondfahrt“ im Gasthaus Schmeer für die 21 Akteure im Alter von sechs bis 17 Jahren hebt, wird die zehn Jahre alte Pauline Klepper ganz besonders aufgeregt sein. Zwar steht die Schülerin schon zum vierten Mal auf der Bühne bei der Neuen Volksbühne Püttlingen, doch zum ersten Mal hat sie eine der Hauptrollen. „Ich habe mir das so sehr gewünscht. Der Text ist an manchen Stellen etwas schwierig, aber ich gehe die Stellen im Kopf durch, manchmal fragt Mama mich auch ab“, erzählt sie.

Für Svenja Altmeyer schließlich ist ein Leben ohne Theaterspiel kaum mehr vorstellbar. Sie ist nicht nur in Püttlingen aktiv, sondern spielt auch in Saarbrücken am Staatstheater. „Das ist schon krass: alles so professionell und so viele Zuschauer“, sagt sie. Aber auch in Püttlingen, erklärt sie, wird sie aufgeregt sein, neben der Familie sitzen auch immer einige ihrer Lehrer im Publikum, weiß sie aus den vergangenen Jahren. Doch noch müssen sich die Zuschauer gedulden, die heiße Probenphase ist mit einem Kompaktwochenende gestartet, die ersten Durchläufe zeigen, wo noch nachgearbeitet werden muss. Vor der Bühne hat Melanie Kuhnert Stellung bezogen, sie notiert alles, was ihr auffällt. Zusammen mit ihren Spielleiterkolleginnen hat sie das Stück ausgewählt, „weil wir in diesem Jahr mal kein Märchen spielen wollten“.