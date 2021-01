Online-Infoabend : Peter-Wust-Schule Püttlingen ist auf Sport spezialisiert

Ein Schnappschuss aus dem Jahr 2018: „Kinder in Bewegung“ vor der Peter-Wust-Gemeinschaftsschuls in Püttlingen. Foto: Peter-Wust-Schule

Püttlingen Die Peter-Wust-Gemeinschaftsschule in Püttlingen lädt am Donnerstag, 21. Januar, 18 Uhr, noch einmal zu einem Online-Informationsabend ein. Angesprochen sind insbesondere Eltern und Erziehungsberechtigte der Viertklässler, die im kommenden Schuljahr auf eine weiterführenbde Schule wechseln.

Die Peter Wust Schule ist eine zertifizierte „sportbewegte Schule“, so gibt es auch im Unterricht „bewegte Arbeitsphasen“, um alle Sinne anzusprechen, heißtv es in einer Mitteilung der Schule. Zudem gibt es für Kinder mit besonderen sportlichen Fähigkeiten in den Stufen 5 bis 7 eine Sportförderklasse mit zwei zusätzlichen Sportstunden, mehreren Sport-AGs und externen Veranstaltungen, etwa im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia – Infos, auch über Aufnahme-Voraussetzungen, gibt es beinm Sport-Koordinator Boris Colling, Tel. (0 68 98) 6 44 42.