Gebundene Ganztags-Gemeinschaftsschule für Püttlingen Wust-Schule wird „echte“ Ganztagsschule

Was lange währt ... Bereits im Jahr 2011 hatten Schulleitung und Schulkonferenz der Püttlinger Peter-Wust-Schule – einstimmig unterstützt vom Stadtrat – beantragt, die Gemeinschaftsschule zu einer Gebundenen Ganztagsschule zu machen. Also zu einer Schule, die, im Gegensatz zur Freiwilligen Ganztagsschule, auch an den Nachmittagen für die Schüler verpflichtend ist. Der Umwandlung zustimmen muss der für die Gebäude der weiterführenden Schulen zuständige Regionalverband Saarbrücken. Und der hat nun, in der letzten Sitzung der Regionalversammlung des vergangenen Jahres, grünes Licht gegeben und grundsätzlich beschlossen, die Peter-Wust-Gemeinschaftsschule zum Schuljahr 2025/26 in eine gebundenen Ganztagsschule umzuwandeln.