Ortszwillinge Als es in der Großregion noch dreieinhalb Püttlingens gab

Ja wo lang denn jetzt? Der Ortsname Püttlingen konnte für ziemliche Orientierungsschwierigkeiten sorgen – jedenfalls im Spätmittelalter. Warum? – Die Antwort lässt sich am Verlauf der deutsch-französischen Sprachgrenze erahnen. Vor der französischen Expansion im 16. und 17. Jahrhundert sprach man im Elsass, in Luxemburg und in Nord-Lothringen nämlich noch Deutsch.