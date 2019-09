Kampf dem Obst-Verderben : Fruchtige Freuden auch für Gartenlose

Ein typischer Fall von Fallobst. – Damit Obst nicht ungenutzt vergammelt, tritt der Obst- und Gartenbauverein Köllerbach als „Makler“ auf zwischen Menschen, die ihr Obst nicht ernten können oder wollen und solchen, die gerne frisches Obst hätten, aber keine Bäume haben. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Püttlingen Originell und effektiv: Der Obst- und Gartenbauverein Köllerbach verkuppelt Obstfreunde und Obstbaum-Besitzer.

Von Marco Reuther

„Kommt!, von allerreifsten Früchten mit Geschmack und Lust zu speisen! – Über Rosen lässt sich dichten, in die Äpfel muss man beißen!“ – Fast könnte man meinen, Goethe wollte in seinem „Faust“ Lust aufs Obstessen machen. Dass auch Menschen, die keinen eigenen Garten haben in den Genuss von frischem Obst kommen, dafür sorgt der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Köllerbach aus dem gleichnamigen Püttlinger Stadtteil mit einer originellen Aktion: mit der „Obstbörse“. Dabei geht es aber nicht, wie man meinen könnte, um den Verkauf von Obst, sondern darum, Besitzer von Obstbäumen, die nicht selbst ernten können oder wollen, mit Menschen zusammenzubringen, die keine eignen Obstbäume haben, aber gerne ernten würden, um das frische Obst zu genießen oder weiter zu verarbeiten.

„Wer also Obstbäume besitzt und das Obst nicht verwerten will, kann sich ebenso melden wie diejenigen, die Interesse haben, dieses Obst abzuernten“, so der Vereinsvorsitzende Martin Brust, dem es, gemeinsam mit seinen Mitstreitern, ein Dorn im Auge ist, dass jedes Jahr Obst in Massen ungenutzt verfault: „Jedes Jahr kann man erleben, dass zentnerweise Obst wie Mirabellen, Reineclauden, Äpfel, Birnen, Quitten, Pflaumen nicht genutzt wird, während andere Familien vielleicht Interesse daran hätten.“ Der OGV Köllerbach sieht sich bei seiner Aktion als Vermittler, der die Kontakte herstellt. Die Abwicklung ist dann den Obstbaum-Besitzern und den Erntenden überlassen: „Da ruft zum Beispiel der Herr X an und sagt, er hat zwei Apfelbäume, nennt Größe und ungefähres Alter der Bäume, damit wir abschätzen können, wie viel es zu ernten gibt. Und dann ruft ein Herr Y an und sagt, er hätte gerne 30 Zentner Äpfel. Wir vermitteln dann wechselseitig die Telefonnummern, so dass sich Herr X und Herr Y miteinander absprechen können.“ Seines Wissens wird das Obst überwiegend kostenlos abgegeben, es sei aber auch schon mal vorgekommen, dass ein Obstgarten-Besitzer sagte, er hätte gerne für 50 Kilo Mirabellen 20 Euro – da müssen sich die Beteiligten dann halt einigen.

Auch der OGV Köllerbach hat etwas von dem Projekt. Denn manche der Erntenden entscheiden sich dann, beim OGV keltern zu lassen.

Der OGV Köllerbach bietet die Obstbörse – als einziger OGV im Regionalverband – im vierten Jahr an. Abgesehen vom ersten Jahr sei die Resonanz auch sehr gut gewesen. Diesmal befürchtet der Vorsitzende sogar, dass die Nachfrage über dem Angebot liegen wird – weil es diesmal deutlich weniger Obst als im Vorjahr gebe. So wurden in der vorigen Saison in der vereinseigenen Kelteranlage insgesamt etwa 30 000 Liter Apfelsaft produziert; für die nun anstehende Apfel-Saison – die Mirabellen-Saison geht schon ihrem Ende entgegen – rechnet Brust aber nur mit etwa 10 000 Litern.

Da greif ich schnell zur Mirabell’: Die Obstbörse konnte schon für zentnerweise fruchtiges Vergnügen sorgen. Foto: picture alliance / dpa/Bernd Weiabrod

Foto: Brust. Foto: Brust