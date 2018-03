später lesen Konzert an Ostern Orchester spielt am Ostersonntag Teilen

Unter der musikalischen Leitung von Claus Bär werden am Ostersonntag, 1. April, um 10 Uhr in der Kirche St. Sebastian Chor und Orchester Mozarts Krönungsmesse Missa in C präsentieren. Solisten sind Alice Münz (Sopran), Andrea Blum-Schröter (Alt), Alfons Diegler (Tenor) und Karl Becker (Bass). Die Kirchenmusik bittet um Spenden.