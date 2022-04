Onlinevortrag aus dem Kulturbahnhof Püttlingen : Im Bahnhof geht‘s um Klimawandel

Luftaufnahme des Püttlinger Kulturbahnhofs. Foto: Karl Werner Götzinger

Püttlingen „Klimawandel in unserer Region“ ist das Thema eines kostenlosen Online-Vortrags aus dem Kulturbahnhof Püttlingen am Montag, 9. Mai, 19.30 Uhr. Referent Manuel Trapp vom Saarbrücker Energieforschungsinstitut IZES spricht darüber, welche konkreten Auswirkungen des Klimawandels es im Saarland und insbesondere im Regionalverband geben könnte und was wir tun können.

Mit Beispielen werden Klimaanpassungs-Projekte vorgestellt. Die Teilnehmer können sich an der Diskussion mit der Chatfunktion beteiligen.