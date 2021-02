Kulturbahnhof Püttlingen : Online-Vortrag: Wärmepumpen für Altbau nutzen

Püttlingen Diplom-Ingenieur Stefan Müllers informiert am Montag, 8. März, 19.30 Uhr, über den Einsatz von Wärmepumpen in Gebäuden. Der Vortrag mit Diskussion läuft im Rahmen der Reihe „Gläserne Baustelle Bahnhof Püttlingen – auf dem Weg zum ersten klimaneutralen Industriedenkmal im Saarland“.

Stefan Müllers will zeigen, wie man Wärmepumpen bei energetischen Sanierungen auch in Altbauten einsetzen kann, welche Wärmequellen genutzt werden und welche Kosten entstehen. Der Mitarbeiter der Firma Viessmann Deutschland will dabei auch auf die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen eingehen. Der Vortrag wird von Dr. Christoph Schmidt, Vorstandsmitglied des Kulturforums Köllertal, moderiert. Für den Online-Vortrag ist eine Anmeldung per E-Mail an info@bahnhof-puettlingen.de erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos und mit Computer, Tablet oder Smartphone möglich.