Obstverwertung : Damit die Ernte nicht verfault

Köllerbach Obst- und Gartenbauverein Köllerbach bietet allen Gartenfreunden eine Obstbörse an.

Nach der schlechten Kirsch-Ernte in diesem Jahr soll weiteres Obst nicht deshalb verderben, weil es keine Abnehmer findet. Mit einer Obstbörse will der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Köllerbach das auf jeden Fall verhindern. Für alle Obstsorten bittet der OGV Köllerbach Gartenbesitzer, die Ihre Obstbäume nicht abernten können oder wollen, die Früchte nicht verfaulen zu lassen.

Der OGV Köllerbach bietet diesen Obstbaumbesitzern an, zwischen Ihnen und möglichen Obstinteressenten zu vermitteln. Wer also Bäume besitzt und das Obst nicht verwerten will, kann sich beim OGV melden. Das gilt ebenso für jene, die Interesse haben, dieses Obst zu ernten. Die Vereinsmitglieder wollen nicht hinnehmen, dass jedes Jahr zentnerweise Mirabellen, Reine-Clauden, Äpfel, Birnen, Quitten oder Pflaumen nicht genutzt werden während andere Familien vielleicht daran Interesse habn.

Und er gibt zu bedenken, dass die Aktion erst für Gartenfreunde interessant wird, die mehr als 50 Kilo Obst ernten möchten. Die Interessenten sollten immer bedenken, dass zum Beispiel 10 Kilo Pflaumen an einem großen Baum nicht auffallen. Und viele Obstbesitzer haben wenig Lust, viele Nutzer mit kleinen Mengen in Ihrem Garten begrüßen zu müssen. Dafür sollten Interessenten Verständnis haben.

Kontakt: Wer sich also in diesem Jahr an der Obstbörse beteiligen möchte, kann sich melden bei Martin Brust unter der Telefonnummer (0 68 06) 30 62 41 oder mit einer E-Mail an die Adresse Martin_Brust@t-online.de