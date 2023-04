„Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinaus“ Erste Psychosomatische Institutsambulanz im Südwesten in Püttlingen eröffnet

Hatten Sie schon mal so eine Nacht, in der Sie, wegen eines wichtigen Ereignisses am nächsten Tag, unbedingt gut schlafen wollten, aber dann, wegen der Sorge, nicht einschlafen zu können, nicht eingeschlafen sind? Und am nächsten Tag hat dann der müde Körper nicht gerade für die beste Laune gesorgt ... Nur ein kleines, harmloses Beispiel, wie sich Psyche und Körper wechselseitig beeinflussen können.