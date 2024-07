„Knoten für vier Pfoten“ in Püttlingen Hundeliebe in heimischer Handarbeit

„Knoten für vier Pfoten“ – ein kreativ klingender Name, den Semra Kartheiser für ihr Geschäft gefunden hat, das am kommenden Samstag, 6. Juli, in Püttlingen eröffnet wird. Das Geschäft befindet sich in zentraler Lage, in der Köllner Straße 1, direkt am Kreuzungspunkt Völklinger Straße, Köllner Straße und Rathausstraße. Hier befand sich vor und nach dem Zweiten Weltkrieg das legendäre „Münchner Kindl“, Lokal und Saalwirtschaft zugleich, später die Bierwirtschaft „Sehn Theo“.