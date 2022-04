Absage wegen Corona : Neue Volksbühne sagt Aufführungen in Püttlingen ab

Corona im Ensemble - Neue Volksbühne sagt Aufführungen in Püttlingen ab. Foto: dpa/Niaid-Rml

Püttlingen Am vorigen Wochenende hatten die Neue Volksbühne Püttlingen und die Theater AG des Mehrgenerationenhauses ihre neuen Stücke noch mit großem Erfolg aufgeführt. Doch fürs kommende Wochenende hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht: Die Vorführungen am Samstag und Sonntag, 9./10. April, im Gasthaus Schmeer müssen ausfallen, die Karten können dort an diesen Tagen zurückgegeben werden (am Samstag von 18 bis 19 Uhr, am Sonntag von 14 bis 15 Uhr), teilte der Verein mit.