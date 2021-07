Knappschaftsklinikum Saar GmbH : Neue Ärztliche Direktorin bei KKSaar

Püttlingen/Sulzbach Dr. Marion Bolte übernimmt die Funktion ihres Vorgängers Dr. Klaus-Dieter Gerber

Dr. Klaus-Dieter Gerber hat zum 1. Juli seine Funktion als standortübergreifender Ärztlicher Direktor der Knappschaftsklinikum Saar GmbH (KKSaar) an seine bisherige Stellvertreterin Dr. Marion Bolte weitergereicht. Neue stellvertretende Ärztliche Direktorin wird Prof. Dr. Stefanie Behnke. Gerber möchte sich fortan wieder voll auf seine medizinischen Aufgaben als Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin am Standort Sulzbach konzentrieren, wie die KKSaar mitteilt. „Wir sind Herrn Dr. Gerber für deine hervorragende Leistung sehr dankbar,“ lobt Geschäftsführerin Andrea Massone den Intensivmediziner. Als Ärztlicher Direktor habe er die strategische Ausrichtung der KKSaar GmbH geprägt. Gerber leitete die standortübergreifenden Chefarztkonferenzen, organisierte die medizinischen Fachbereiche und war an der Planung der Baumaßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung des KKSaar beteiligt.

Am Krisenmanagement war auch Marion Bolte als stellvertretende Ärztliche Direktorin maßgeblich beteiligt, so Massone. Bolte ist Chefärztin der Anästhesie und Intensivmedizin am Standort Püttlingen. Die neue Stellvertreterin Prof. Dr. Stefanie Behnke ist seit Herbst 2020 Chefärztin der Neurologie in Sulzbach. Somit sind wieder beide Standorte in der Ärztlichen Direktion vertreten.