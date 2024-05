Püttlingen Ein Platzt zum flanieren – offiziell

Püttlingen · Püttlingen reiht sich jetzt auch offiziell in die Liste der Städte mit Fußgängerzone ein: Am Samstag wurde sie eröffnet – und kam überwiegend gut an. Am Wochenende steigt dort nach langer Pause wieder das Frühjahrsfest

06.05.2024 , 12:48 Uhr

Offizielle Eröffnung der neuen Püttlinger Fußgängerzone am vorigen Samstag. Foto: Walter Faas

Von Walter Faas