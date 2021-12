Coronatests ohne Wartezeiten : Ab Montag: Neue Testzentren in Püttlingen und Sulzbach

Püttlingen/Sulzbach Nach dem erfolgreichen Start der eigenen Impfzentren eröffnet das Knappschaftsklinikum Saar am Montag in den Krankenhäusern Püttlingen und Sulzbach auch Testzentren. Auch PCR-Tests sind dort möglich.

Auch das Personal des Knappschaftsklinikums kann die neuen Zentren fürs routinemäßige Testen nutzen. Die Testzentren sind an den jeweiligen Klinikstandorten gut sichtbar ausgeschildert. In Püttlingen fährt man geradeaus am Klinikgebäude vorbei, dann links in den Hof. In Sulzbach führt der Fußweg links am Hauptgebäude entlang. Beide barrierefrei erreichbar.