Trockenen Fußes : Neue Brücke für Fußgänger über den Köllerbach

Die neue Fußgängerbrücke in Köllerbach. Foto: Stadtverwaltung Püttlingen

Köllerbach Ein neuer Weg trockenen Fußes über den Köllerbach: Die provisorische Fußgängerbrücke in der Straße Am Kirchenpfad im Püttlinger Stadtteil Köllerbach, die selbst seit Ende 2018 die „richtige“ Brücke ersetzte, musste gesperrt werden, da die Standsicherheit in Folge von Rostschäden in Frage gestellt war.

