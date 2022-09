Köllerbach : Wo einst das „Futterhaus“ stand, hat Köllerbach nun einen Netto-Markt

In Köllerbach hat der Netto-Markt eröffnet. Foto: picture alliance / dpa/Federico Gambarini

Köllerbach Der Marken-Discounter „Netto“ hat am Dienstag im Püttlinger Stadtteil Köllerbach eine neue Filiale eröffnet (In den Siefen 1). Netto betreibt, nach eigenen Angaben, in Deutschland knapp 4300 Filialen mit rund 81 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

In der Köllerbacher Filiale gibt es über 5000 Produkte – darunter auch Eigenmarken, regionale und Bio-Produkte – auf 756 Quadratmeter Verkaufsfläche. Geöffnet ist montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr.

Das Unternehmen weist auch auf seine Spendenitiative „Einfach aufrunden“ hin: „Mit diesen beiden Worten können Kundinnen und Kunden ihren Einkaufsbetrag in allen Netto-Filialen auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag aufrunden und somit ein bis zehn Cent für verschiedene Nachhaltigkeitspartner spenden. Zusätzlich kann der Wert des Pfandbons in 3800 Filialen per Spenden-Button am Pfandautomaten oder direkt an den Kassen gespendet werden.“

Die Anfänge des Unternehmens gehen bis ins Jahr 1928 zurück, als Michael Schels in Regensburg einen Lebensmittelgroßhandel gründete. Die erste Netto-Filiale entstand 1983 ebenfalls in Regensburg. Seit 2005 gehört Netto zur Edeka-Gruppe. Seit Anfang 2009 gehört wiederum „Plus“ zum Netto-Marken-Discount. Seinen Jahresumsatz gibt Netto mit 14,7 Milliarden Euro an.