Arten- und Umweltschutz : Naturnahes Köllertal als Ratsthema

Der Püttlinger Stadtrat tritt am Mittwoch, 19. August, 17 Uhr, zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Schauplatz ist nach wie vor die Stadthalle am Burgplatz, da dort die wegen der Corona-Pandemie geforderten Abstände gut eingehalten werden können. Neben dem „Herstellen des Einvernehmens“ für Bauvorhaben in der Stadt geht es um die Wahl der Beiratsmitglieder für den Zweckverband „Naturnahes Köllertal“.