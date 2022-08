Wenn an Schulen Küken schlüpfen : Brutsaison erfolgreich abgeschlossen

Küken, „ausgebrütet“ von Schülern mit Hilfe des NABU Köllertal. Foto: NABU Köllertal

Köllertal/Völklingen/Großrosseln/Saarbrücken Der NABU Köllertal kann auf eine erfolgreiche „Brutsaison“ in den von ihm betreuten Schulen zurückblicken. Die kommunenübergreifende Ortsgruppe des Naturschutzbundes war zunächst aus den Ortsgruppen Püttlingen und Heusweiler entstanden, in diesem Jahr hatte sich auch der NABU Riegelsberg angeschlossen. Sie unterstützt Brut-Projekte in mehreren Schulen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Projektleiter Helmut Detzler verweist stolz darauf, dass im laufenden Jahr an insgesamt fünf beteiligten Schulen Hühnereier ausgebrütet wurden, „wobei die Bruteier und die Brutapparate vom NABU zur Verfügung gestellt werden“, heißt es in einer Presseerklärung der Ortsgruppe Köllertal.