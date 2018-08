später lesen Motocross-Fahrer gefährdet Spaziergängerin Motorradfahrer verletzt mutwillig junge Frau FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Leicht verletzt wurde eine 21-jährige Schwalbacherin bei einer Auseinandersetzung mit dem Fahrer eines Motocross-Motorrades. Zu dem Zwischenfall ist es am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Jungwaldstraße in Schwalbach-Elm und dem sogenannten Römerweg in Püttlingen gekommen.