Püttlingerin bleibt optimistisch Sie lässt sich vom Krebs nicht unterkriegen

Jeden Abend treffen sich die sechs Bewohner zum gemeinsamen Essen, am Wochenende wird auch zusammen gefrühstückt. In den Ferien lassen die Kinder Mama und Papa manchmal länger schlafen und klopfen bei den Großeltern an: „Opa, machst du uns Pfannkuchen?“ Als gelernter Koch macht Monika Ludigs‘ Ehemann nicht nur am Herd eine gute Figur. Den Pizza-Steinofen und den Schwenkgrill im Garten beherrscht er ebenfalls. In der Corona-Pandemie haben die Männer auf der Wiese einen Spielplatz gebaut. Während der Nachwuchs den Kletterturm entert, entspannen die Erwachsenen im Pool oder im Strandkorb. Ein Paradies auf Erden. Aber auch in diesem Paradies scheint nicht immer die Sonne. Manchmal ziehen dunkle Wolken auf: Wenn Monika Ludigs nachts nicht schlafen kann, kommen die Ängste. Dann macht sie sich Sorgen um die Zukunft. Vor drei Jahren wurde bei ihr Eierstockkrebs diagnostiziert. Es folgten mehrere Operationen und Chemotherapien. „Heute geht es mir gut“, versichert die 60-Jährige.