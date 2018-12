später lesen Unfall Mofafahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt FOTO: dpa / Stefan Puchner FOTO: dpa / Stefan Puchner Teilen

Ein 29-jähriger Mofafahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Püttlinger Stadtmitte leicht verletzt, berichtet die Polizei. Ein Autofahrer war gegen 6.20 Uhr in der Ismertstraße in Richtung Köllerbach unterwegs und wollte dann nach links in die Marktstraße einbiegen.