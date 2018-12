Über 2500 Weihnachtsmärkte finden in Deutschland statt. Das wirft für die Veranstalter die Frage auf, wie sich der eigene Markt als etwas Außergewöhnliches hervortun kann. Ein Problem, das dem Verkehrsverein Püttlingen in diesem Fall erspart bleibt. Denn der Verein richtet am zweiten Adventswochenende den Weihnachtsmarkt in der Köllerbacher Burg Bucherbach aus – und da ist schon der Veranstaltungsort etwas Besonderes.

Das mittelalterliche Gemäuer spricht als Ort für sich, ist geschaffen für Veranstaltungen jeder Art, speziell einer wie dieser: 24 Standbetreiber haben sich dieses Mal angesagt, erklärt Laila Lenz, die Vorsitzende des Verkehrsvereins. Ausverkauft, sozusagen! Ob Essen oder Trinken, Kunstgewerbe oder Geschenkideen, in diesem schönen Rahmen sollten keine Wünsche offen bleiben. Für Unterhaltung sorgen die Grundschüler aus Köllerbach, die Jüngsten aus der Kita St. Martin, ebenfalls aus dem Ort, die DJK-Tanzmäuse aus Püttlingen, ein Shanty-Chor, die Stadtkapelle mit weihnachtlichen Weisen, ein Pyrotechniker mit seiner Feuerschau sowie der Radiomoderator Wettermüller.

Ein nostalgisches Kinderkarussell ist ebenfalls angekündigt und natürlich auch der Besuch von Sankt Nikolaus, der die jüngsten Besucher des Köllerbacher Weihnachtsmarktes beschenken wird. Und vielleicht hat der ja auch – entgegen der Wettervorhersage – doch noch passables Wetter im Gepäck. Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes sind samstags ab 14 Uhr und sonntags ab 12 Uhr.