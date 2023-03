Klatschen, Jubeln, Singen in Püttlingen Eddi Zauberfinger begeistert Kinder

Eddi Zauberfinger in der Püttlinger Barbara-Halle – mehr Stimmung geht nicht. So war‘s am Montag: 120 Stühle reichen nicht, der Service liefert weitere Sitzgelegenheiten nach. Wenigstens 100 Kinder setzen sich ohnehin auf blaue Turnmatten. Hinten hocken Oma, Opa, Mama, Papa, Onkel, Tante. Vorne verheißen bunte Koffer, Regenbogenschirme, eine Gitarre und ein wunderschöner Wandbehang in zartem Blau Interessantes. Hinter der großen Glasfront der Barbara-Halle lässt, im angrenzendem Wald, „Frühling sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte.“ Erwartungsfrohe Menschen!