später lesen Bildungsfahrt für junge Leute Mit der Püttlinger Jugendstelle nach New York Teilen

Twittern







Die katholische Jugendstelle Püttlingen im Dekanat Völklingen bietet eine Bildungsfahrt nach New York an, vom 8. bis zum 16. Mai. Dort haben die Vereinten Nationen (UN) ihren Hauptsitz und versuchen, die Welt ein Stück besser zu machen, heißt es in der Mitteilung der Jugendstelle. Die Begegnungen mit Einheimischen und Zugereisten sollen neue Ideen und Erfahrungen bieten. „Diese Bildungsfahrt ist für junge Erwachsene gedacht, deren Zeit in der Schule zu Ende geht. Und für junge Menschen, die sich überlegen, wie ihre Zukunft aussehen kann“, sagt Pastoralreferent und Jugendseelsorger Klaus Friedrich, der die Reisegruppe begleitet. Untergebracht ist sie in einem Gruppenhaus in Manhattan.