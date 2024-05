Bund lässt Kommunen im Regen stehen Saarlandpakt gescheitert

Grundsätzlich haben Püttlinger Verwaltung und Ratsparteien jedenfalls recht: Bund und Land brummen den Kommunen Aufgaben auf, die diese dann stemmen müssen. Daher ein kleiner Vorschlag in Richtung Berliner Ampel, die ja auch hübsche Gesetzesnamen mag: Wie wär‘s denn mit dem „Tollen kommunale Finanzen Verbesserungsgesetz, dass diejenigen mit zur Kasse bittet, die eine Mitverantwortung an der ganzen Misere tragen“? Der Internethandel „leistet“ seinen Beitrag zur Verödung von Innenstädten, nutzt aber deren Verkehrs-Infrastruktur. Pro Jahr werden gut vier Milliarden Pakete in Deutschland verschickt. Würde jeweils nur ein Euro pro Paket an die etwa 11 000 deutschen Kommunen gehen, würde das, grob berechnet und auf die Einwohnerzahl umgelegt, zum Beispiel für Püttlingen ein Plus von zwei Millionen Euro pro Jahr bedeuten.